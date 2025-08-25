La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que concluyó el operativo de revisión implementado este domingo 24 de agosto en el CERESO Estatal No. 7 de Cuauhtémoc, el cual se derivó de un conato de riña registrado durante el horario de visita.

El incidente, suscitado entre Personas Privadas de la Libertad (PPL) en diferentes módulos por el uso de un área común, fue controlado de manera inmediata por la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria. Para garantizar la seguridad de las familias visitantes y de la población penitenciaria, se determinó suspender anticipadamente la visita e iniciar una revisión integral en el centro.

En el operativo participaron la Fuerza Especial SWAT, personal de Despliegue Policial, áreas de Inteligencia y Estado Mayor de la SSPE, además de elementos de custodia penitenciaria, con el respaldo de la Guardia Nacional y la Defensa Nacional, bajo un esquema de coordinación interinstitucional.

La revisión concluyó sin incidentes ni hallazgos relevantes que representaran riesgo para la gobernabilidad o la seguridad al interior del penal. Las acciones se llevaron a cabo con estricto apego a la ley y a los protocolos de actuación, poniendo como prioridad el orden y la tranquilidad en beneficio de las PPL, sus familias y el personal penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener la gobernabilidad en los centros penitenciarios y continuar con acciones preventivas que fortalezcan la seguridad y el orden en Chihuahua.