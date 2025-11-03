—Conducir es una ruleta rusa

—Los kilómetros es boca de lobo

—Se les fue el operador del crematorio

—¡Que vivan los juarenses!

Tremendo “día de muertos” vivieron los juarenses con el lamentable choque en donde murieron cinco personas.

¡Aguas con las luces rojas, señoras y señores! Porque ni los baches ni los topes causan tanto desastre como la imprudencia al volante, esa fue la historia de horror vivida en Tecnológico y Centeno. Cinco personas que no volverán a casa por culpa de la irresponsabilidad.

Dicen en la Coordinación General de Seguridad Vial que “hacen su chamba”, pero el accidente de la madrugada del domingo 2 de noviembre deja claro que lo que falta es mucho más que patrullas y semáforos: falta sentido común, cultura vial y mano dura contra quienes se creen intocables cuando están al volante.

No sirve de mucho que las autoridades tiren el discurso de la responsabilidad ciudadana si cada semana nos encontramos con este tipo de tragedias. Frases bonitas, sí, pero acciones concretas… esas sí, brillan por su ausencia.

Los peritajes hablan de exceso de velocidad y omisión de semáforo, pero nadie habla de controles efectivos ni de campañas reales para cambiar el chip de los conductores.

************

Para acabarla de amolar, este domingo tuvimos otro capítulo del caos sobre ruedas que genera accidentes viales, y que se ha convertido en el pan de cada día.

Resulta que un chavo de 17 años, él bien en su motocicleta, fue embestido por un automóvil que circulaba en sentido contrario.

El conductor de un automóvil, como si nada, se metió a la avenida sin respetar ni dirección ni paso, y ahí fue a dar el golpe. El muchacho, salió volando varios metros; los testigos narran la escena como si fuera película de acción.

Así que urge, pero de verdad, que las campañas de educación vial pasen a los espectaculares y a los spots de radio que tengan efecto positivo en las calles, porque cada atropello suma una víctima más a la lista de la desidia civil.

De lo contrario, cada domingo será una ruleta rusa en las calles, y la cultura vial seguirá siendo solo una frase bonita en los discursos de nuestros políticos.

Así las cosas, estimados lectores, mientras los gobiernos festinan números de muertes “bajitas”, la realidad sigue atropellando a la ciudadanía, literal y figurativamente. ¿La cultura vial? Bien, gracias.

***********

Urge que las autoridades municipales y estatales inicien campañas de concientización del buen conducir, y es que hoy en día resulta cada vez más difícil transitar por la ciudad debido a la gran cantidad de vehículos y la falta de cultura vial entre los conductores.

Resulta evidente que no basta con colocar más patrullas o semáforos; es fundamental fomentar el respeto a las normas de tránsito, el sentido común y la responsabilidad al volante.

Las tragedias recientes, como el lamentable accidente en Tecnológico y Centeno, demuestran que la imprudencia y la omisión de señales de tráfico pueden tener consecuencias fatales.

Por ello, se requiere no solo campañas informativas, sino también acciones concretas que incluyan sanciones ejemplares y programas educativos permanentes para cambiar la mentalidad de quienes conducen.

Solo así se podrá prevenir que sigan ocurriendo accidentes y evitar que más familias sufran pérdidas irreparables por la irresponsabilidad al manejar. Además, sería deseable que estas campañas se acompañen de la modernización de la infraestructura vial y el reforzamiento de la vigilancia, para garantizar entornos más seguros para todos los usuarios de la vía pública.

************

La gente de Los Kilómetros, allá por el surponiente de la ciudad, anda con el Jesús en la boca porque llevan más de 4 meses sin alumbrado público, y así cualquiera se siente en la mira de los rateros y la inseguridad.

Resulta que los vecinos llevan más de un mes, y contando, sin alumbrado público en el tramo del kilómetro 32 al 33, especialmente en Granjas San Rafael y Granjas del Progreso, y en las ya célebres calles Grano de Oro, Caballo y entre Rocinante.

Todo esto entrando por el letrero del mercado PSJ sobre la Carretera Federal 2 Juárez–Ascensión–Casas Grandes. Donde antes el foco servía para espantar maloras, ahora apenas y alcanza para iluminar la indignación ciudadana.

Dicen por ahí que “el que madruga, Dios lo ayuda”, pero aquí ni Dios ni los de alumbrado público aparecen. Los reportes ya se mandaron al área de alumbrado público, existen folios y hasta promesas de que “en tres semanas queda resuelto”.

Pero como bien sabemos, las semanas mexicanas pueden ser eternas; y así, el pueblo lleva cuatro meses en la penumbra, esperando que los burócratas decidan mover un dedo.

************

Al capi centinela, Gil Loya, y a su banda del sistema penitenciario estatal, se les fue el trabajador del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Facundo Teófilo M. R., quien murió en el Hospital General por problemas de salud, justo cuando estaba metido en broncas legales porque encontraron 386 cuerpos sin incinerar en una finca.

Facundo y el propietario del crematorio fueron acusados por delitos de inhumación, exhumación y conservación indebida de cuerpos, incluyendo menores de edad.

Facundo estaba en el Cherry número tres, donde la neta no hay ni tantita atención médica para los presos que traen enfermedades degenerativas. El trabajador del crematorio ya estaba malito, pero ahí en el Cereso, de plano las enfermedades crónico-degenerativas ni las pelan. Afuera, el compa hasta podía chambear, pero adentro, sin tratamiento no aguantó.

Aquí Cruz Pérez Cuéllar tiene otro temita pa’ agarrar de piñata a Loya. No podrá.

***********

Que vivan los Juarenses, y no precisamente de la raza que día tras día se la rifa en la frontera, sino de la flamante Asociación Civil que, después de dormir el sueño de los justos, reapareció el pasado fin de semana con bombo, platillo y un shingo de color guinda.

Fue Cruz Pérez Cuéllar, convertido ya en experimentado domador de asociaciones, el encargado de tomar protesta a la nueva mesa directiva encabezada por Pablo Hernández Sáenz.

Eso sí, el evento más que civil, parecía un pase de lista de la plantilla municipal con tintes de camaradería partidista; vamos, que ni falta hacía el himno porque la marcha de Morena se sentía en cada poro del salón.

El presidente saliente, Roberto Barraza, no se fue muy lejos, nomás cambió de silla: ahora funge como jefe de asesores del propio Cruz. Y por si alguien dudaba de que aquí todos se conocen y comparten hasta la tanda, ahí estaba Imelda Vega, de CANACO, que responde a Iván Pérez, otro que responde a la línea del alcalde.

Antonio Andreu, consejero nacional de la misma cámara, también cobra del erario municipal cortesía de Pérez Cuéllar, mientras que Eduardo Borunda, cronista de la ciudad, sigue sumando honorarios bajo el mismo techo. O sea, el evento lejos de ser un acto ciudadano bien podría llamarse “La familia feliz: edición guinda”.

Otro distinguido juarense es Fernando Rodríguez Giner, actual director de Centros Comunitarios y miembro destacado de la asociación, porque aquí puro cuate del jefe, puro perfil reciclado y bien acomodado.

¡Enhorabuena a la nueva directiva! O como diría el clásico: Juárez es grande, pero la nómina, es más.