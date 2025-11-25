El paso del tren de carga por el centro de Ciudad Juárez continúa generando tensiones entre autoridades, comerciantes, peatones y grupos ciudadanos. Para muchos residentes, la convivencia cotidiana con las vías ferroviarias es una bomba de tiempo que pone en riesgo la seguridad, la movilidad y el patrimonio histórico.

Vecinos de avenidas como Francisco Villa y Vicente Guerrero denuncian que los trenes de Ferromex pueden demorar más de 20 minutos cruzando por el centro, lo que paraliza la vialidad por completo y obliga a los automovilistas a tomar rutas alternativas o incluso cruzar en sentido contrario. Según reportes, algunos peatones atraviesan entre los vagones, exponiéndose a graves riesgos.

“El tren bloquea el paso y no tenemos otra opción. A veces cruzamos entre vagones porque no podemos esperar tanto tiempo”, señala una vecina que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.

Organizaciones civiles han denunciado que esta situación es especialmente peligrosa por la falta de infraestructura adecuada para peatones y personas con discapacidad.