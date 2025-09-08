Un creador en China sorprendió a internet al construir un sistema de subte completamente funcional para sus gatos. El responsable es el youtuber conocido como Xing’s World, quien dedicó cuatro meses a diseñar y fabricar esta infraestructura en miniatura bautizada como Whisker Express.

El proyecto incluye estaciones, escaleras mecánicas, puertas automáticas sincronizadas y hasta un tren en movimiento. Los felinos se convirtieron en pasajeros de lujo de una obra que reproduce con exactitud la experiencia del transporte urbano.

El video en YouTube superó las 190 mil visualizaciones en pocos días, y en Reddit no faltaron los comentarios sarcásticos: algunos usuarios aseguraron que el metro para gatos está mejor construido que ciertos sistemas de transporte reales.

Xing ya había llamado la atención con otros proyectos en su “Cat Town”, donde recrea espacios humanos en miniatura para sus mascotas. Sin embargo, el subte representó un reto mayor, pues requirió coordinar puertas y movimientos con precisión.

El fenómeno refleja el creciente interés en Asia oriental por dedicar tiempo, creatividad e ingeniería casera al bienestar y entretenimiento de los animales de compañía.

El Whisker Express se ha convertido en un símbolo viral de cómo el ingenio y el cariño hacia las mascotas pueden dar lugar a proyectos únicos.