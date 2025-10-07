El Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico. Sus experimentos, realizados en la década de 1980, demostraron que sistemas formados por miles de millones de partículas pueden exhibir comportamientos cuánticos, un fenómeno que antes se creía exclusivo del mundo subatómico.

El hallazgo abrió el camino hacia las tecnologías cuánticas actuales: computadoras, sensores y sistemas de comunicación basados en qubits superconductores. Clarke, Devoret y Martinis utilizaron dispositivos con uniones Josephson para mostrar que incluso circuitos visibles al ojo humano pueden presentar efectos como el túnel cuántico y los niveles discretos de energía.

Esta investigación sentó las bases de la computación cuántica moderna y mostró que la frontera entre el mundo clásico y el cuántico es mucho más difusa de lo que se pensaba.

John Clarke, nacido en Cambridge en 1942, ha dedicado su carrera en la Universidad de California, Berkeley, al estudio de los fenómenos superconductores. Su trabajo experimental sobre circuitos cuánticos le valió reconocimientos como la Hughes Medal y el Comstock Prize.

Michel H. Devoret, nacido en París en 1953, es profesor en la Universidad de Yale y pionero en el campo de la “quantrónica”, el estudio de circuitos eléctricos con comportamiento cuántico colectivo. Su colaboración con Clarke en los años ochenta fue clave para demostrar la cuantización macroscópica.

John M. Martinis, nacido en 1958, impulsó el desarrollo de los primeros procesadores cuánticos superconductores desde la Universidad de California, Santa Barbara. Su trabajo en Google permitió alcanzar en 2019 la llamada “supremacía cuántica”.

El comité Nobel destacó que los tres científicos redefinieron los límites de la física y acercaron la mecánica cuántica al mundo visible.