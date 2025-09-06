Washington, D.C. – En una transmisión en vivo desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva medida de fuerza en medio de la escalada de tensiones con Venezuela. Durante el evento, firmó una orden que marca el retorno del Departamento de Guerra, y en ese mismo contexto autorizó el derribo de aeronaves venezolanas que se acerquen de “manera peligrosa” a buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe.

El mandatario se dirigió al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono, con un mensaje contundente: “Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer”. La instrucción fue interpretada como una luz verde para derribar cualquier avión venezolano que represente una amenaza inmediata.

La declaración surgió en respuesta a la pregunta de un periodista sobre el incidente reciente en el que dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea venezolana habrían sobrevolado el destructor USS Jason Dunham, mientras este navegaba en aguas internacionales del Caribe. El Pentágono calificó la acción como una “maniobra provocativa” dirigida a obstaculizar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo en la región.

La tensión se intensificó después de que Estados Unidos confirmara el bombardeo de una embarcación en el Caribe, que supuestamente transportaba drogas y pertenecía a la banda criminal Tren de Aragua. El ataque dejó once muertos, a quienes Washington vincula con actividades delictivas y con el Gobierno de Nicolás Maduro. “No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”, sentenció Trump.

El presidente también anunció el despliegue de cazas estadounidenses en Puerto Rico, con el objetivo de reforzar las operaciones contra el tráfico de drogas en el Caribe. “Cuando veo barcos llegar, como el otro día, llenos de todo tipo de drogas, probablemente fentanilo en su mayoría, pero de todo tipo… Vamos a eliminarlos”, dijo en tono desafiante.

Según Trump, la zona donde ocurrieron los últimos incidentes es conocida como el “corredor”, una ruta clave para el traslado de drogas hacia Estados Unidos. Aseguró que, tras la intervención militar, el flujo marítimo ilegal en el área “ha bajado considerablemente”. Sin embargo, sus declaraciones han encendido alarmas sobre una posible escalada militar entre Washington y Caracas.