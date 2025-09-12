Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las autoridades detuvieron a un sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado miércoles en un campus universitario de Utah.

Durante una entrevista en el programa Fox and Friends, Trump declaró la mañana del viernes que el individuo ya se encuentra bajo custodia. “Tienen a la persona que buscaban”, aseguró el mandatario, sin ofrecer más detalles sobre la identidad del detenido.

El homicidio de Kirk, de 31 años, desató un intenso operativo de búsqueda a nivel nacional. El joven activista, considerado un aliado cercano de Trump y figura influyente dentro del movimiento MAGA, fue atacado con un disparo en el cuello mientras ofrecía una charla ante estudiantes.

La noticia ha sacudido a un país marcado por profundas divisiones políticas, donde el asesinato de un personaje de alto perfil como Kirk se suma a la tensión y el debate sobre la violencia en el discurso público.

Hasta ahora, las autoridades locales y federales no han revelado información sobre los motivos del ataque, aunque confirmaron que la investigación continúa.

El asesinato del activista conservador ha generado múltiples reacciones en el ámbito político, con líderes republicanos exigiendo justicia y con llamados a la calma ante un clima social cada vez más polarizado.