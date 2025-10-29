WASHINGTON. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo sentirse “conforme” con la extensión del plazo de los aranceles a México, tras la negociación reciente entre ambos gobiernos.

“Me agrada la extensión con México. Nos está yendo muy bien con esa extensión. Obtenemos muchos aranceles. Ellos están pagando mucho dinero”, afirmó a bordo del Air Force One, rumbo a Corea del Sur.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el riesgo de nuevos aranceles quedó disipado.

“Estaba interesada en asegurarme de que el 1 de noviembre no llegara sin que nos comunicáramos y que nuestros equipos todavía estuvieran trabajando”, dijo en su conferencia matutina.

Ambos gobiernos buscan resolver 54 barreras comerciales pendientes, pero Trump aprovechó para destacar los efectos de sus políticas económicas.

“Muchas empresas automotrices están trasladándose de regreso a Estados Unidos. Perdimos 57% de la manufactura automotriz hace 30 años, y están regresando por los aranceles”, aseguró.

El mandatario también anunció un acuerdo de inversión por 10 mil millones de dólares con Toyota, que abrirá nuevas plantas en territorio estadounidense.

“Será uno de los mayores acuerdos de la industria automotriz. Esto no es sobre inteligencia artificial, sino sobre empleos norteamericanos”, dijo.

Trump concluyó su declaración con un mensaje sobre seguridad fronteriza:

“Simplemente estamos haciendo nuestro país más seguro. Es algo hermoso. Las fronteras son cada vez más estrechas”.