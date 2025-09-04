El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el reciente ataque contra una lancha procedente de Venezuela es un mensaje contundente contra el narcotráfico. La operación militar dejó 11 muertos y, según el mandatario, disuadirá futuros intentos de introducir drogas a su país.

“Introducían cantidades masivas de drogas para matar a nuestra gente, y todo el mundo lo entiende perfectamente”, declaró Trump en entrevista con PBS. Afirmó que la difusión del video del operativo servirá como advertencia: “Obviamente, no lo volverán a hacer”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó las declaraciones y advirtió que habrá más operaciones similares contra cárteles que utilicen rutas marítimas. “Tenemos activos en el aire, en el agua y en los barcos. Esto no se detendrá con un solo ataque”, señaló en Fox News.

La acción forma parte del despliegue de ocho buques de guerra estadounidenses en la región, siete en el Caribe y uno en el Pacífico. De acuerdo con funcionarios, la estrategia busca cortar las vías de narcotráfico y ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Consultado sobre si el objetivo final es un cambio de régimen en Caracas, Hegseth respondió que esa decisión corresponde directamente al presidente, aunque aseguró que el ejército está preparado para cualquier escenario.

Paralelamente, Trump también enfrenta disputas en tribunales por los aranceles que impuso a productos extranjeros. El mandatario apeló ante la Corte Suprema para que evalúe si tiene la autoridad de aplicar sanciones comerciales sin aprobación legislativa.