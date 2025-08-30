El presidente Donald Trump revocó la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, informaron CNN y Fox News. La medida elimina un memorando firmado por Joe Biden que extendía el resguardo más allá del plazo legal de seis meses.

Un alto funcionario de la Casa Blanca recordó que, según la ley federal, los exvicepresidentes tienen derecho a protección solo durante medio año tras dejar el cargo, salvo que el secretario de Seguridad Nacional autorice una prórroga. Biden había otorgado un año adicional a Harris, pero esa extensión fue anulada.

La notificación oficial al Servicio Secreto establece que el resguardo concluirá el 1 de septiembre. A partir de esa fecha, Harris deberá recurrir a esquemas de seguridad privada.

El Servicio Secreto ha reiterado que, a diferencia de los expresidentes, quienes gozan de protección vitalicia, los exvicepresidentes tienen un marco temporal más limitado.

La revocación ocurre en vísperas de la gira de promoción del libro “107 días”, que Harris iniciará a finales de septiembre en ciudades como Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles.

Fuentes cercanas señalaron que la decisión se tomó un día antes de la notificación oficial, lo que deja a Harris sin resguardo federal en medio de actividades públicas de alta exposición.