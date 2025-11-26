Washington D.C.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este miércoles al ataque contra dos elementos de la Guardia Nacional ocurrido cerca de la Casa Blanca, asegurando que el responsable “pagará un precio muy alto”. Su mensaje fue difundido en la red social Truth Social, donde expresó su respaldo total a las fuerzas armadas y de seguridad.

En su publicación, Trump calificó al agresor como “el animal que disparó contra los dos guardias nacionales”, señalando que ambos permanecen gravemente heridos y que fueron trasladados a hospitales distintos debido a la urgencia de la atención médica. Pero ya se confirmó la muerte de ambos.

El mandatario agregó que el presunto agresor también resultó gravemente herido durante el enfrentamiento, pero enfatizó que, independientemente de su estado, enfrentará consecuencias. “Pagará un precio muy elevado”, señaló.

Trump aprovechó el mensaje para enviar un reconocimiento directo a la Guardia Nacional, al Ejército y a los cuerpos de seguridad del país. “Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todo nuestro Ejército y fuerzas del orden. Son realmente gente grandiosa”, escribió.

Asimismo, aseguró que la Oficina de la Presidencia y todo su equipo se mantienen del lado de los familiares de los militares. “Como presidente de los Estados Unidos… estoy con ustedes”, concluyó.