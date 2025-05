El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Take It Down Act, la primera ley federal que penaliza la difusión no consentida de imágenes pornográficas, ya sean reales o generadas con inteligencia artificial. La legislación, impulsada por la primera dama Melania Trump, busca frenar el creciente fenómeno de la “pornografía vengativa” y los deepfakes sexuales.

Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Trump advirtió que quienes difundan este tipo de contenido enfrentarán hasta tres años de prisión. La nueva norma también impone responsabilidad civil a las redes sociales que se nieguen a eliminar las imágenes tras una notificación. “Esta ley protege la dignidad de las víctimas”, afirmó el mandatario, flanqueado por jóvenes afectadas por estas prácticas.

Melania Trump, en una rara aparición pública, expresó que esta medida representa un paso decisivo para proteger a niñas, mujeres y cualquier ciudadano expuesto a esta forma de violencia digital. Una de las invitadas fue una adolescente de Texas, víctima de montajes sexuales realizados con IA por un compañero de escuela, lo que provocó una crisis emocional entre ella y sus amigas.

Hasta ahora, solo unos pocos estados —como California y Florida— penalizaban estas acciones. La nueva ley marca un antes y un después a nivel nacional, al obligar a las plataformas a contar con mecanismos eficaces para eliminar contenido íntimo no consensuado de forma rápida.

Sin embargo, la norma no está exenta de críticas. La Electronic Frontier Foundation advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión debido a definiciones ambiguas y la falta de salvaguardas. “Las buenas intenciones no hacen buenas leyes si no hay precisión legal”, señalaron.

Expertos como la criminóloga Renée Cummings celebran la medida, pero advierten que su efectividad dependerá de su aplicación rigurosa y su capacidad de adaptarse a nuevas amenazas digitales. En plena era de la IA, la batalla legal por la privacidad entra en una nueva fase.