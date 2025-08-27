Minneapolis, Minnesota– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que todas las banderas estadounidenses ondeen a media asta en señal de luto, luego del tiroteo registrado el 27 de agosto en una iglesia católica de Minneapolis que dejó dos estudiantes muertos y 17 personas heridas. La medida estará vigente hasta la puesta del sol del 31 de agosto.

El ataque ocurrió durante la misa matutina en la Iglesia de la Anunciación y es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como un posible acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra la comunidad católica. Así lo informó el director de la agencia, Kash Patel, quien además identificó al atacante como Robin Westman, nacido como Robert Westman.

“El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y un crimen de odio contra los católicos”, declaró Patel a través de la red social X.

En una proclamación oficial, la Casa Blanca subrayó que la orden de colocar las banderas a media asta aplica no solo a los edificios públicos y federales en todo el país, sino también a embajadas y bases militares estadounidenses en el extranjero.

“Como muestra de respeto hacia las víctimas de los actos sin sentido de violencia perpetrados el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis, Minnesota… ordeno que la bandera de los Estados Unidos sea izada a media asta… hasta la puesta del sol del 31 de agosto de 2025”, se lee en el documento firmado por Trump.

Las autoridades continúan investigando los motivos del atacante. Hasta el momento no se han revelado las identidades de las dos víctimas mortales.