Al abordar el tema de la actual guerra entre Rusia y Ucrania en el debate presidencial estadounidense, Trump acusó a Joe Biden de ser el principal culpable del ataque que el país comandado por Vladimir Putin cierne sobre el territorio ucraniano.

“El ataque no hubiera sucedido y no llevara ya casi 3 años, si Estados Unidos tuviera un presidente respetable, alguien capaz de dialogar con Putin y esclarecer puntos de vista”, mencionó el republicano.

Además, Trump también le atrubuye la responsabilidad de la guerra entre Israel y Palestina a la mala administración de Biden, pues menciona: “En mi gobierno, Irán e Israel no tenían recursos, no tenían armamento, nuestro gobierno no le daba financiamiento a estas guerras, en mi administración no había terror, en cambio, el mundo se está encendiendo bajo el mandato de Biden”. Recalcó.

Por su parte, Joe Biden se dedicó a señalar que Trump gestionó de muy mala manera a las fuerzas armadas estadounidenses, lo que desembocaría en la muerte de soldados compatriotas.

Asimismo, la moderadora del debate, Dana Bash, les pregunta a los candidatos si piensan que la propuesta de Putin es algo negociable, pues el mandatario ruso no planea detener las hostilidades sobre Ucrania, hasta que este último país, pase a ser parte del territorio ruso.

Trump respondió que los términos de Putin no son negociables, sin embargo, también opinó que “En un principio, la guerra ni siquiera debió de haber empezado, error que es culpa de la administración actual”.

“Yo, como presidente electo, haré que esta guerra termine, y lo haré de manera rápida, será una de las prioridades de mi gobierno” Aseguró Trump.

ElImparcial