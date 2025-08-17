Durante la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, un gesto inesperado marcó el encuentro. El presidente estadounidense entregó al líder ruso una carta escrita por su esposa, Melania Trump, en la que le pide buscar la paz “en nombre de los niños”.

La carta, difundida posteriormente por la oficina de la primera dama a través de la red X, contiene un mensaje emotivo en el que se apela a la inocencia infantil como razón principal para detener la guerra. “Al proteger la inocencia de estos niños, hará algo más que servir a Rusia: servirá a la humanidad misma”, escribió Melania.

El texto no menciona directamente a Ucrania, pero fue leído por Putin de inmediato frente a ambas delegaciones. Según medios como Fox News, el presidente ruso mostró atención mientras el ambiente en la sala quedaba en silencio.

Previo a la cumbre, Trump había insistido en la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades, amenazando con “consecuencias muy graves” si Moscú no aceptaba. Sin embargo, al término de la reunión suavizó su postura, indicando que lo mejor sería un acuerdo integral de paz.

Putin, por su parte, ha manifestado desde hace tiempo interés en negociar directamente un acuerdo definitivo, aunque Kiev y sus aliados europeos ven la propuesta como una maniobra para ganar tiempo en el frente militar.

La carta de Melania, más allá de su simbolismo, parece haber añadido un matiz inesperado a una reunión en la que las diferencias políticas y estratégicas se mantienen intactas.