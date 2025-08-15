Anchorage, Alaska- — En un hecho que podría marcar un nuevo capítulo en la geopolítica mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este viernes a Anchorage para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin. El objetivo declarado: explorar un posible alto el fuego en el conflicto de Ucrania.

El encuentro se lleva a cabo en la base militar Elmendorf-Richardson, considerada un punto clave para la vigilancia del Ártico y un lugar cargado de simbolismo estratégico. Trump, acompañado por su gabinete y asesores más cercanos, busca sentar las bases para un proceso de diálogo que incluya al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Aunque ha moderado el optimismo previo, el mandatario estadounidense confía en alcanzar al menos un cese temporal de hostilidades.

Se trata de la primera reunión oficial entre Trump y Putin desde 2019, un hecho que ya genera expectativa internacional. Ambos líderes fueron vistos abordando el mismo vehículo tras su saludo inicial, sonriendo y conversando de manera distendida, en un gesto que contrasta con la tensión que rodea a la guerra.

Trump admitió que alcanzar la paz es “más difícil de lo que pensaba”, una declaración que marca distancia con sus promesas iniciales de resolver el conflicto en 24 horas. Sin embargo, el hecho de que ambos presidentes hayan aceptado sentarse a dialogar es visto por analistas como una señal, aunque tenue, de voluntad política.

La reunión en Alaska podría ser el inicio de una nueva ronda diplomática que ponga sobre la mesa acuerdos temporales o al menos alivie la intensidad de los combates. Por ahora, el mundo observa expectante si este encuentro en el frío del Ártico puede, de algún modo, enfriar una guerra que lleva ya más de dos años encendida.