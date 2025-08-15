Inicio » “Trump y Putin se reunirán hoy en Alaska para negociar tregua en Ucrania”
“Trump y Putin se reunirán hoy en Alaska para negociar tregua en Ucrania”

Guayo Cab
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este viernes hacia Anchorage, Alaska, para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en un encuentro destinado a explorar un alto el fuego en Ucrania.

Acompañado por su gabinete y asesores clave, Trump busca iniciar un proceso que involucre al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Aunque ha moderado expectativas, espera al menos lograr un cese temporal de hostilidades.

La reunión, la primera entre ambos líderes desde 2019, se desarrollará en la base militar Elmendorf-Richardson, punto estratégico para la vigilancia del Ártico. Trump reconoció que alcanzar la paz “es más difícil de lo que pensaba” pese a sus promesas iniciales de resolver el conflicto en 24 horas.

