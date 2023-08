“Muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste y en todo México, la gente es muy trabajadora”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Xóchitl Gálvez -sin nombrarla- quien afirmó que una maquila en Chiapas sería un fracaso porque no es su cultura trabajar ocho horas seguidas.

“Fue Chiapas el estado que en los últimos años redujo más la pobreza de todos”, en un 10%, de 2018 a 2022, de acuerdo con el Inegi, en segundo lugar, seguido por Baja California, Chihuahua, Tabasco e Hidalgo.

El mandatario aclaró que no mencionaría a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, “pero es que tengo que defender a todos los mexicanos, soy presidente de todos los mexicanos y no se puede ofender a la gente, sobre todo a los pueblos originarios. No voy a hablar nada más que esta imagen si no la ponemos aquí no sale en ningún lado”.

Algunos de estos señalamientos, consideró, es por ideas que se tienen en sectores con dinero acerca de la pobreza: “Se tiene que ir poco a poco sensibilizando porque son mitos que se han venido alentando por este pensamiento conservador: ‘Si es pobre es porque no trabaja porque eres flojo’. No, la pobreza no es por culpa del destino por casualidad o porque dios quiere, la pobreza es porque no hay opciones, no hay movilidad social, porque no se puede salir adelante te cuando solo se beneficia a los de arriba”.

Aseguró que su gobierno está demostrando que si no hay corrupción y si no se permite que unos cuantos se queden con lo que pertenece a todos los mexicanos, se logra una mejor distribución del ingreso, más empleo y mejores salarios, lo que se da si no existe un pensamiento conservador, relacionado solo con las minorías y no en la mayoría, además del desprecio a la gente.

También recordó el tuit de Gabriel Quadri: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”, a quien respondió: “Quiere que borremos a Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Yo diría que son estados fundamentales para el desarrollo de México en todo sentido. Le diría algo al señor Quadri: que Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo y él no lo sabe”.

Quadri podría incluso tener un doctorado o ser académico, dijo, “de altos vuelos, lo que no garantiza que deje de ser clasista, racista y con desconocimiento de la historia y de la grandeza cultural de México. “Ya para completar le diría que México hoy es potencia emergente y es entre otras cosas por Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otros estados porque el pueblo mexicano es trabajador y honesto”.

Agregó que al pensamiento de Gálvez se suma al expresado por el escritor Guillermo Sheridan, como parte “del pensamiento conservador, que lo conozcan, siempre ha existido este pensamiento retrograda, clasista, racista. Estamos hablando de grandes figuras de la intelectualidad, de la academia”.

Martín Moreno es otro de los personajes que sumó para exponer que es parte del mismo pensamiento que predomina entre la derecha y afirmó que “puede haber más niveles académicos, pero no necesariamente más cultura”.

Durante dos o tres décadas, de los 70 al año 2000 del siglo pasado, recordó, el 40% del presupuesto nacional provenía de los ingresos petroleros, lo cual venía de estados del sureste mexicano.

Proceso