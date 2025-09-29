Ciudad Juárez.– La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus Ciudad Juárez, dio inicio este lunes a la Semana Académica bajo el lema “Abordaje de las Ciencias Sociales en el Siglo XXI”. Durante varios días, estudiantes y especialistas participarán en conferencias, talleres y proyecciones de cortometrajes que buscan reflexionar sobre los principales retos sociales de la actualidad.

Entre los temas que se desarrollarán destacan la resiliencia frente a la tristeza y la depresión, el combate a la desinformación, la ética en la administración pública y las finanzas personales. De acuerdo con los organizadores, el objetivo es ofrecer a los alumnos herramientas que no solo fortalezcan su formación académica, sino que también les sirvan en su vida cotidiana y en su futuro profesional.

La participación de expertos locales e internacionales promete aportar distintas perspectivas sobre los problemas sociales y políticos del siglo XXI. Con ello, se espera que los estudiantes adquieran competencias como el pensamiento crítico, la resolución de conflictos y el liderazgo, además de fomentar la responsabilidad social y el compromiso cívico.

Al analizar los contenidos del programa, resulta evidente que los temas fueron elegidos con pertinencia. La salud mental, a través de la resiliencia, es un aspecto crucial en una generación que enfrenta altos niveles de estrés y ansiedad. El combate a la desinformación, por su parte, es indispensable en un entorno saturado de noticias falsas que pueden alterar procesos democráticos y decisiones cotidianas.

Asimismo, la ética en la administración pública toca un tema sensible para México, donde la confianza ciudadana en las instituciones sigue siendo un desafío. Finalmente, las finanzas personales brindan herramientas prácticas a los jóvenes para enfrentar la vida adulta con mayor seguridad económica.

La Semana Académica no solo busca abrir espacios de diálogo, sino también generar propuestas aplicables a la comunidad. En ese sentido, el evento reafirma el compromiso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de formar profesionistas preparados para enfrentar los retos del presente y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y responsable.