Ciudad Juárez.— La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) llevará a cabo una conferencia titulada “Marca personal como diferenciador en el proceso de empleabilidad”, dirigida a los estudiantes de esta institución.

La ponencia se realizará el martes 4 de noviembre a la una de la tarde en la sala audiovisual de la Facultad, como parte de las actividades de la Semana Cultural que se celebra cada semestre.

El expositor será José Luis Baca Rodarte, docente de la UACH, quien compartirá estrategias sobre cómo la construcción de una marca personal puede influir en las oportunidades laborales y en la proyección profesional.

De acuerdo con los organizadores, los asistentes podrán registrar su participación en el Carnet Cultural, una herramienta institucional que fomenta la participación estudiantil en actividades académicas, artísticas y formativas.

La Semana Cultural busca promover el desarrollo integral de los alumnos mediante conferencias, talleres y eventos que vinculan la formación profesional con la práctica y el entorno social.