Ciudad Juárez.– La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus Ciudad Juárez, inicia este lunes la Semana Académica bajo el lema “Abordaje de las Ciencias Sociales en el Siglo XXI”. El evento busca ofrecer a los estudiantes una plataforma integral para reflexionar sobre los desafíos contemporáneos desde una perspectiva multidisciplinaria.

Omar Barraza, secretario académico de la Facultad, explicó que el programa contempla actividades que van desde conferencias magistrales hasta talleres interactivos y proyecciones de cortometrajes, con el propósito de fomentar un aprendizaje práctico y colaborativo. Entre los temas centrales, mencionó la resiliencia frente a la tristeza y la depresión, el combate a la desinformación, la ética en la administración pública y las finanzas personales.

El funcionario agregó que la participación de especialistas locales e internacionales promete enriquecer las discusiones, al aportar visiones diversas que permitan a los estudiantes comprender la complejidad de los fenómenos sociales y políticos que caracterizan al siglo XXI.

Más allá de la teoría, la Semana Académica busca generar propuestas concretas que puedan aplicarse tanto en el ámbito profesional como en la comunidad. Con ello, se pretende que los futuros egresados fortalezcan competencias clave como el pensamiento crítico, la resolución de conflictos y el liderazgo, señaló Barraza.

El secretario académico afirmó que este encuentro también tiene como objetivo impulsar la responsabilidad social y el compromiso cívico entre los participantes, promoviendo una cultura de apertura, innovación y transformación social.

Con esta edición, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales reafirma su compromiso de formar profesionales capaces de enfrentar los retos actuales y futuros, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.