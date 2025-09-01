Inicio » Ubican y detienen a presunto secuestrador
Ubican y detienen a presunto secuestrador

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Adscritos en la Estación de Policía del Distrito Centro, capturaron a Gerardo E. R., mismo que era requerido por autoridades judiciales al contar con una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de privación de la libertad.

Elementos municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles J. Sánchez y Ronquillo, en la colonia Chaveña, sorprendieron a un sujeto cometiendo una falta administrativa.

Motivo por el cual fue abordado por protocolos de seguridad y al momento de consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra librada el día 11 de noviembre del año 2024, por el delito de privación de la libertad, razón por la cual fue detenido quien dijo llamarse Gerardo E. R. de 35 años.

Previa lectura de derechos fue consignado ante la autoridad correspondiente, misma que se encargará de darle seguimiento al mandamiento judicial.

