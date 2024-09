Última Instancia / Las intenciones en el ejercicio del poder

Por Carlos Angulo Parra

Pues bien, Morena y sus aliados, siguiendo al pie de la letra las órdenes de López, se ha convertido en el poder hegemónico de México. No estoy tan seguro que el ido y traído “pueblo”, haya querido eso.

Pero debemos de afrontar que la realidad es que la consolidación del amlismo en el poder es definitiva y contundente. La pregunta esencial ante esa realidad es: ¿para qué, que intenciones hay detrás de todo ello, son buenas o son malas, son de buena o mala fe, están dirigidas para apoyar, ayudar y hacer crecer a la gente o sus intenciones son lo contrario?; para dominar, bocabajear, manipular, engañar y explotar al pueblo sujetándolo a la sumisión y obediencia como vil servitud o esclavitud, para beneficio de una nueva clase política dorada que pretende quedarse eternamente en el poder.

Mucha gente dirá, eso no puede ser, un gobierno no puede ser tan maléfico como eso, quizás las intenciones son más moderadas e ideológicas, como quitarle al sector privado la participación en lo que se le ha llamado rimbombante y engañosamente los “monopolios naturales”, como el de los servicios públicos, agua, saneamiento, electricidad, gas y telecomunicaciones; también la explotación del subsuelo, no nada más en hidrocarburos y gas natural, sino también minería. La construcción y explotación de carreteras, incluyendo las de cuota. Los puertos aéreos y marítimos.

Es decir, hacer que el gobierno intervenga más en la economía del país. Los que ya hemos vivido esta experiencia, sabemos claramente que el gobierno, además de ser mal administrador, es susceptible fácilmente de caer en corrupción. Más estos gobiernos hegemónicos que levantan todos los controles anticorrupción como lo ha estado haciendo el actual gobierno,

El entrante gobierno de Sheinbaum tendrá poco margen de acción con el estado de las finanzas públicas que ha dejado el presidente saliente, por lo que se verá forzada a irse despacio con los cambios que la muevan a consolidar una posible hegemonía económica en la consolidación del gobierno en las áreas antes expresadas.

Estimo que en lo político la presidente entrante tendrá que irse con pies de plomo, ya que el amlismo la tendrá cercada. Con la amenaza de que le pudieren armar una revocación de mandato, estimo que Claudia continuará ciñéndose a los deseos de López y de su hijo Andy. Así, que esperemos que la línea dura en la política prevalecerá.

Los contribuyentes cautivos que conforman principalmente la clase media, debemos de esperar duros apretones en impuestos, por ejemplo, con alza en el IVA en las fronteras, el establecimiento de un impuesto a las herencias y al patrimonio, y la disminución de deducciones en arrendamientos, etc.

Los grandes contribuyentes serán mayormente presionados con la amenaza de la prisión preventiva oficiosa, y el fisco los continuará presionando para que paguen más impuestos.

Poco a poco, presenciaremos expropiaciones y nacionalizaciones en las áreas de la economía mencionadas y se presionará a los bancos a reducir sus niveles de utilidades, también abriendo poco a poco las políticas de control de precios.

Es probable que perdamos muchos beneficios del T-Mec, o, inclusive, que Estados Unidos y Canadá nos lo revoquen, por lo que se establecerían antiguas políticas de control de importaciones, generándose escases y fuga masiva de población hacia los Estados Unidos.