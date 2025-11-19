Por Carlos Angulo Parra

La generación Z es muy clara en exigirle al gobierno seguridad, perfectamente sabe que sin seguridad no hay la menor posibilidad de desarrollarse plenamente como ser humano. Hemos dicho en innumerables ocasiones que la principal función del Estado y del Gobierno es brindarle, en primer lugar, a su pueblo seguridad y justicia.

Por desgracia, en México carecemos de ambos elementos. Los jóvenes han comprendido cabalmente de que no tienen la menor oportunidad de desarrollarse en nuestro país si no se les garantiza la seguridad y a ellos claramente les afecta este aspecto de la vida, ya que se encuentran en una situación de grave vulnerabilidad.

Así vemos constantemente en los jóvenes ser presas de reclutamientos forzados por parte del crimen organizado, de extorsiones, de amenazas, de homicidios y desapariciones forzadas.

El gobierno, por más dádivas que dé a los jóvenes no lo salva de la inseguridad, y, a ellos, esto les ha quedado absolutamente claro.

También los jóvenes perciben claramente la disfuncionalidad del sistema político mexicano, y que la oposición que forma parte de ese sistema no opera como debe, y el gobierno ha perdido totalmente la sensibilidad de su responsabilidad ante su pueblo en materia de seguridad y justicia.

La arrogancia con la que vive el gobierno es inusitada, de la cual nuestra presidente es la prueba más palpable que hay.

Ya he mencionado que yo me encontraba equivocado en el sentido de que nuestro pueblo no iba a reaccionar hasta que la crisis no le llegara a los bolsillos, pero ¡oh sorpresa!, que llegó la inseguridad primero para desatar esta ola de inconformidad que puede ser el primer paso de la caída de este gobierno.

Faltan aún muchos pasos para que esto suceda, uno es de que se dé la captura de los espacios públicos por parte de la oposición y que se recrudezca la actuación del gobierno para con su pueblo, iniciando un período de persecución. Ya ordenaron la captura de varios asistentes a la última manifestación que hubo, acusándonos de tentativa de homicidio, cuyas penas pueden llegar a las decenas de años en la cárcel.

Si ello prospera, estos jóvenes serían los primeros presos políticos de este régimen.

El gobierno y la oposición partidista tienen que leer las señales de la historia, si el gobierno desea permanecer en el poder tiene que flexibilizar la apertura. Además, debe de comprender que habrá fuertes presiones del extranjero, así como del interior para esa apertura.

La falta de independencia del Poder Judicial le saldrá muy cara al gobierno ya que vendrán fuertes presiones del exterior y del interior de México para resolver esto. Si ello no se soluciona vendrá una debacle económica cuyas consecuencias serán devastadoras.

La juventud sabe que si la inseguridad persiste no habrá crecimiento ni inversión suficiente para cubrir con las más elementales necesidades de la población. También si no se soluciona el problema de la falta de independencia del poder judicial vendrán consecuencias similares.

Los jóvenes saben que sin estos elementos necesarios no habrá salud, educación, vivienda, ni la generación suficiente de empleos para mantener a los jóvenes con salarios adecuados para el crecimiento de sus futuras familias, los jóvenes lo saben y para cambiar las cosas están dispuestos a luchar en las calles haciendo acciones de protesta. Dios nos libre si la presidente Sheinbaum persiste con su actitud cerrada y soberbia, ya que habrá fuertes reacciones violentas que no le ayudarán a nadie.