Ciudad Juárez

Un éxito la Feria de la Salud con la espacialidad Mental y de Servicios; se atendieron a más de 3 mil 600 personas

Miles de juarenses del suroriente fueron beneficiados de manera integral con los servicios de Gobierno del Estado, en una jornada que acercó atención médica, trámites gubernamentales y servicios comunitarios a quienes más lo necesitan.

Impulsada por el Gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por la gobernadora Maru Campos, esta feria forma parte de la estrategia de bienestar social a través de MediChihuahua que busca fortalecer el acceso a la salud, la identidad legal y la seguridad ciudadana en zonas con mayor rezago.

Consultas médicas gratuitas, vacunación, atención veterinaria, trámites civiles y actividades para toda la familia hicieron de esta jornada un espacio de atención y esperanza para nuestra comunidad, indicó Carlos Ortiz Villegas, representante de la gubernatura en ciudad Juárez.

“Agradezco al personal del Hospital Civil Libertad y a todas las dependencias participantes por su compromiso con la salud y el bienestar de las familias juarenses, en donde los primeros reportes indican que más de 3 mil 600 personas fueron atendidas y obtuvieron una respuesta favorable al momento que fueron atendidas”, indicó el funcionario.

