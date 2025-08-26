El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que el regreso a clases representa un gasto desmedido para las familias no solo por los útiles escolares, sino por las cuotas desproporcionadas que cobran algunos planteles.

“En este regreso a clases las familias enfrentan el incremento en precio de útiles, en uniformes, en calzado, y todavía cuotas escolares desproporcionadas, en donde se llegan a cobrar hasta 2 mil pesos por alumno”, declaró.

Francisco Sánchez remarcó que es urgente que se regulen las cuotas escolares ante los abusos y se garantice que ningún padre de familia tendrá que desembolsar una cuota desproporcionada para que sus hijos acudan a la escuela.

Asimismo, indicó el diputado chihuahuense, desde Movimiento Ciudadano se impulsa la iniciativa para establecer un fin de semana libre de impuestos en útiles escolares, para que el regreso a clases cueste menos a las familias y además se incentive el comercio y consumo en la región.