La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) inició este jueves el proceso electoral para renovar las consejerías técnicas, universitarias y sociedades de alumnos en los campus Juárez y Chihuahua capital.

Desde las 9:00 de la mañana, las casillas se abrieron para que los estudiantes emitieran su voto de manera libre y voluntaria. La jornada se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, en un ambiente que promueve la participación estudiantil y el ejercicio democrático dentro de la comunidad universitaria.

La convocatoria fue publicada la semana pasada, permitiendo que los interesados se registraran como aspirantes a los distintos cargos. El periodo de registro cerró el pasado viernes, y las campañas se desarrollaron del lunes al miércoles de esta semana, con actividades informativas y de promoción por parte de los candidatos.

Autoridades universitarias destacaron la importancia de estos ejercicios, ya que permiten a los estudiantes involucrarse en la toma de decisiones y fortalecer la vida académica y representativa de la facultad.

Los resultados de la elección se darán a conocer una vez concluido el conteo de votos al final de la jornada.