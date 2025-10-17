Inicio » Utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas de Hidalgo
Pobladores del estado de Hidalgo, utilizaron un dron como puente para hacer llegar alimentos y medicinas a las comunidades que permanecen aisladas tras las intensas lluvias, que afectaron a esta entidad y que han dejado 22 personas sin vida y 50 más incomunicadas.

De acuerdo con Nahum Villeda, habitante de Chapulhuaca, la falta de respuesta inmediata ante la emergencia que viven las comunidades incomunicadas lo llevó a buscar alternativas para transportar ayuda a los damnificados.

Indicó que la población ya no tenía qué comer y, ante la ausencia de autoridades en la zona, decidieron conseguir un dron con el cual sobrevolaron las márgenes del río para dejar caer paquetes con comida, verduras y agua embotellada.

Resaltó que la carretera que conduce a San Juan Huehueco, en Tepehuacán de Guerrero, se encuentra intransitable debido a los deslaves, por lo que, al no poder contar con helicópteros para trasladar la ayuda, lograron pedir prestado un dron.

Después de recolectar víveres, los pobladores se organizaron para enviarlos hasta las zonas más afectadas.

Así, en medio del lodo y las montañas de la Sierra Alta, el dron se convirtió en una herramienta que permitió aliviar, aunque sea un poco, las necesidades urgentes de la población.

