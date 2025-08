Este sábado el presidente del PRI Alejandro ‘Alito’ Moreno compartió un video en sus redes sociales de la visita que se encuentra realizando en Washington, Estados Unidos.

En un corto video compartido en su cuenta en X, mencionó que está en una jornada “extraordinaria” de trabajo, defendiendo a la gente, además de denunciar lo que ocurre en el país.

Enumeró que algunos de los temas que lleva para el país norteamericano son inseguridad, corrupción, crimen organizado y señalamientos de los “narcopolíticos” de Morena.

“Trabajando con México y defendiendo a México. Jamás nos vamos a quedar callados, siempre en defensa de los mexicanos”.

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de llamarlo “vendepatrias”.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Moreno denunció una campaña de persecución política en su contra y acusó al gobierno federal de pactar con el crimen organizado.

Moreno aseguró que los ataques hacia su persona no son nuevos y afirmó que han sido constantes desde que se negó a colaborar con el actual gobierno.

“La persecución contra mí no empezó hoy. Lleva años. Desde que me negué a ser parte de su farsa, me han espiado, difamado, amenazado y perseguido. Pero no han podido doblarme, ni van a poder”, afirmó.

El priista defendió su decisión de denunciar en Estados Unidos presuntos actos de corrupción del gobierno mexicano.

Señaló que a los actuales funcionarios “les incomoda que en Estados Unidos sí se pueda denunciar lo que aquí quieren ocultar: la complicidad de MORENA con el crimen organizado y el uso del poder para perseguir a quienes los enfrentamos”.

Moreno también devolvió el calificativo de “vendepatrias” a sus acusadores, afirmando que “vendepatrias es quien encubre a los criminales, quien pacta con el crimen organizado, quien usa al Estado para callar opositores y proteger a sus cómplices”.

En tono desafiante, el líder del PRI recalcó que no se dejará intimidar por el poder político.

“Lo que les incomoda no es lo que digo, es que tengo el valor de decirlo. Y por eso, desde el poder, quieren aplastarme. Pero se equivocan: NO ME VOY A CALLAR”.

Finalmente, Moreno llamó a sus simpatizantes a enfrentar lo que considera un gobierno autoritario. “A México no lo van a arrodillar los corruptos ni los cobardes. ¡Vamos a enfrentarlos con la verdad, con firmeza y con la fuerza del pueblo!”, concluyó.

