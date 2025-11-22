El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, anunció que presentará la reforma a la Constitución de Chihuahua para decretar la soberanía hídrica de Chihuahua y blindar al estado frente a cualquier intento del régimen centralista para apropiarse del agua que pertenece a las familias chihuahuenses.

Francisco Sánchez advirtió que el agua es un patrimonio vital para el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la vida misma en el desierto del norte, por lo que no permitirá que decisiones tomadas desde el centro del país vulneren los derechos históricos de Chihuahua sobre sus recursos naturales.

“El régimen pretende imponer una nueva Ley de Aguas que busca despojar a Chihuahua de su soberanía. Desde el centro del país pretenden decidir cómo se administra el agua de Chihuahua. No lo vamos a permitir”, declaró.

El legislador explicó que el Decreto de Soberanía Hídrica establecerá en la Constitución local garantías explícitas para impedir cualquier reforma federal o regulación administrativa que violente la competencia del estado sobre sus cuencas, ríos y sistemas de riego.

“Chihuahua no va a entregar su agua. Nuestra historia, nuestra tierra y nuestro futuro dependen de este recurso. Vamos a blindar jurídicamente al estado para que ningún gobierno, por arbitrario o centralista que sea, vuelva a intentar someter a nuestros productores”, afirmó.

Francisco Sánchez llamó a los productores y a la sociedad civil a unirse en una defensa común por el recurso más valioso del norte: el agua.

“Esta es una batalla por nuestra soberanía y por la dignidad de Chihuahua. Desde el Congreso vamos a dar la lucha para que nunca más se pisoteen los derechos del norte”, finalizó.