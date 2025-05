La diputada Magdalena Rentería Pérez integrante del Grupo Parlamentario de morena dio a conocer en el Congreso la iniciativa con carácter de decreto, para agregar y reformar disposiciones de la ley de justicia cívica del Estado de Chihuahua en sus artículos tercero, cuarto y 90, con la intención de que se juzgue con perspectiva de género.

La legisladora expuso que desde 2024 en que se promulgó la Ley Estatal de Justicia Cívica, lo cual es un gran adelanto en el marco normativo estatal, porque permite que los municipios del estado tengan una base común para crear sus propios reglamentos y brindar mayor certeza jurídica sus ciudadanos, así como soluciones a los problemas de convivencia. Sin embargo, alerto la legisladora que, previo a su publicación hubo dos municipios que crearon su reglamento, Chihuahua y Juárez.

Y remarco ‘como ciudadana y representante popular he tenido conocimiento del modo de actuar de la policía municipal de Ciudad Juárez, y al analizar un caso en concreto me he topado con que los agentes policiacos no actúan conforme al respectivo reglamento de justicia cívica de la ciudad, ya que al parecer para algunos oficiales comentan que al no existir delito no puede haber detención’.

Ante lo expuesto Rentería Pérez indicó que se debe dejar asentado que las faltas administrativas que derivan de conducta también son diferenciadas tanto en sus formas como causas. Uso el ejemplo en que no es lo mismo que un hombre adulto insulte en vía pública a otro hombre adulto, a que un hombre adulto insulte y haga insinuaciones sexuales a una mujer, o a una niña o niño, por lo tanto, la manera de responder por parte de la policía municipal debe actuar en consecuencia a estas diferencias.

Es por ello, concluyó la legisladora, en el apartado para la definición general de faltas se propone enunciar específicamente el caso de vulneración de la seguridad de niñas, niños adolescentes y mujeres, de así se juzgue siempre con perspectiva de género, siempre buscando la seguridad y tranquilidad de las personas, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes.