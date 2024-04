Va Sheinbaum por agencia federal anticorrupción y rediseño de la SFP

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República, presentó este lunes su propuesta para combatir la corrupción, la cual plantea hacer del combate a la corrupción una política de Estado, convocar a un acuerdo nacional anticorrupción, crear una agencia federal anticorrupción y rediseñar a la Secretaría de la Función Pública. En el día 32 de los 90 de campañas, Sheinbaum presentó su eje temático denominado “Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto”, con el que plantea dar continuidad al combate a la corrupción, iniciado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos avanzado muchísimo, no somos iguales, si no no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el gobierno de la transformación, sin embargo, tenemos que avanzar todavía más”, afirmó.

Sheinbaum destacó sus resultados al frente de la Ciudad de México y de paso aseguró que alguien acusado de corrupción inmobiliaria no puede gobernar la capital del país, aunque no mencionó a Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI y PRD y quien ha sido señalado por este tema.

“Con gobernantes deshonestos no pueden haber gobiernos honestos. No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés, no puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales; no puede conducir un gobierno de la Ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria, es decir, no es suficiente pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un estado y el de la Ciudad de México sea una persona con historia de honestidad”, indicó.

Recordó que en el pasado hubo varios casos de corrupción, entre ellos el Seguro Popular, el Fobrapoa y en la seguridad pública, cuando estuvo a cargo Genaro García Luna. La propuesta de la abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” contempla ocho ejes: 1. Garantizar un enfoque de derechos humanos. 2. Impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno. 3. Crear una Agencia Federal Anticorrupción. 4. Rediseñar la Secretaría de la Función Pública. 5. Modelo nacional para investigar delitos de corrupción. 6. Enfrentar la ‘corrupción en cadena’. 7. Mejores contrataciones públicas y transparentes. 8. Criterios generales de la estrategia anticorrupción como colaboración entre Estados, esquema nacional de alertadores y denunciantes de corrupción.

A cargo del proyecto estuvo el exgobernador de Chihuahua Javier Corral, quien destacó que la corrupción es una ‘plaga insidiosa’, por lo que –comentó– constituye un enorme paso que el presidente no sea el vértice por el que se mezclan los negocios y la política. “La corrupción es a la política a lo que es el cáncer a la enfermedad, el emperador de todos los males, su magnitud demanda una intervención integral y su combate suma de voluntades”, afirmó.

Expuso que la estrategia anticorrupción plantea aumentar los costos de cometer actos indebidos, así como la posibilidad de sancionar hechos de corrupción en los tres niveles de gobierno.

“Hacer del combate no una política de gobierno sino una política de Estado”, informó el exgobernador de Chihuahua. Corral afirmó que el combate a la corrupción es un reto de la sociedad y Gobierno.

“El segundo piso de la Cuarta Transformación deberá continuar lo avanzado y fortalecer o realizar lo que ha quedado pendiente. Lo único que como nación no podemos ni debemos permitir es el regreso de los corruptos”, lanzó.

Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los Diálogos por la Transformación, afirmó que en este primer mes de campaña Claudia Sheinbaum ha demostrado que su proyecto es de propuestas e ideas. “No es una campaña de ocurrencias, es una campaña de ciencia y conciencia”, afirmó.

Expansión