Chihuahua

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

En el marco de la estrategia del Gobierno del Estado para combatie el sarampión en la entidad, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), efectuó múltiples jornadas de vacunación en municipios de la Sierra Tarahumara.

Como resultado de estos esfuerzos, 751 chihuahuenses de los municipios de Guazapares, Cusihuiriachi, Balleza, Ocampo y Urique, recibieron el biológico que les permitirá hacer frente a la enfermedad.

Además se entregaron mil 781 paquetes de maíz y frijol, como parte de las acciones del programa NutriChihuahua.

Para acercar los servicios de salud pública y prevención, a las y los residentes de la Sierra Tarahumara, se contó con la colaboración del DIF Estatal, así como de las autoridades municipales y personal de la Secretaría de Salud.

El Gobierno del Estado reitera la invitación a la población, para que acuda a los centros de salud o módulos más cercanos y aplicarse la vacuna contra el sarampión.

