En Chenalhó, Chiapas, una roca se ha convertido en el epicentro de un fervor religioso inesperado. Lo que comenzó como un simple hallazgo en el campo, terminó por agitar la fe de decenas de habitantes al creer que en ella aparece la silueta de la Virgen de Guadalupe.

El descubrimiento fue hecho por un vecino, quien aseguró que la figura mariana se distingue claramente en la superficie de la piedra. Desde ese momento, el objeto dejó de ser un simple mineral para convertirse en un símbolo de devoción y curiosidad.

En la casa del hallador ya le han colocado veladoras, flores y hasta pequeñas ofrendas. Vecinos han acudido para contemplar lo que llaman “el milagro pétreo”, con la esperanza de recibir bendiciones o inspiración divina.

Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos opinan que podría tratarse de un caso de pareidolia, fenómeno psicológico que nos lleva a ver formas familiares en objetos inanimados. “La fe es muy poderosa, pero también lo es la imaginación”, señaló un lugareño escéptico.

En México, este tipo de supuestas apariciones no son raras: desde la Virgen del Metro Hidalgo hasta la Guadalupana en una tortilla, la tradición de encontrar imágenes religiosas en objetos cotidianos sigue viva.

Sea milagro o ilusión, la roca de Chenalhó ha unido a la comunidad en un fenómeno que mezcla devoción, curiosidad y un toque de humor. La fe, dicen algunos, mueve montañas… y también piedras.