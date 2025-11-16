La temida duela del Gimnasio Universitario, una fortaleza donde pocos visitantes logran salir ilesos, demostró por qué tiene ese mote durante la tarde-noche del sábado 15 de noviembre, cuando los equipos de basquetbol de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) escribieron otro capítulo glorioso en su libro de campaña.

En un duelo vibrante que inició a partir de las 17:00 horas, las Indias cazaron con técnica y corazón a las Tuzas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), consolidando su quinto triunfo en casa durante la sexta jornada de la temporada 2025-2026 de la Conferencia Norte de la Liga de Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE).

Durante la justa femenil, el espectáculo no fue mínimo. Las Indias ofrecieron una lección de trabajo en equipo y fortaleza mental para doblegar a unas aguerridas Tuzas de la UAZ.

El partido fue una batalla de estilos. Las Indias, con un juego interior sólido, se impusieron en la duela, mientras las Tuzas buscaban el contraataque rápido.

El primer medio estuvo reñido, con alternancias de 10 puntos en el marcador y una intensidad que prometía un final dramático, y a solo un escaso minuto, la delantera Jade Gabriela Lozano (#20) logró cerrarlo con un triplete para dejarlo a favor de la tribu universitaria 45-35.

La llave que abrió la segunda parte del partido fue la entrada desde la banca de la guardia Ana Paulina Acosta Miller (#34), cuya energía defensiva y puntos cruciales en el tercer cuarto inclinaron la balanza a favor del conjunto local con 16 puntos, mientras que las zacatecanas solo pudieron encestar 13 puntos para reflejar en el tablero 61-48.

En el cuarto decisivo, con el aficionado en pie, las Indias elevaron su nivel defensivo, forzando turnovers clave que convirtieron en puntos fáciles, liquidando las aspiraciones de las visitantes en un cierre de partido magistral.

FINAL: Indias UACJ 76-59 Tuzas UAZ

CRÓNICA DEL ENCUENTRO (Indios UACJ vs Tuzos UAZ)

Desde el silbatazo inicial de su jornada, los Indios de la UACJ dejaron clara su intención: controlar el ritmo y ahogar a los Tuzos con una defensa agresiva y un ataque letal desde más allá de la línea de tres. El primer cuarto fue un statement de poderío local, cerrando con un parcial de 21-11.

No obstante, cada vez que los Tuzos se acercaban, la respuesta del quinteto juarense desde la línea de tres, encarnada en el guardia Juan Manuel Martínez Pérez (#1) y el entrañable guardia tirador Santiago Iván González Acosta (#11) era letal.

Los intentos finales por forzar un vuelco en el marcador se estrellaron contra la veteranía local y algún error forzado en ataque, que los Indios, dirigidos por Luis Alán Bosquez Quezada, supieron capitalizar con maestría, poniendo otros 18 puntos a su favor la primera parte del partido, 40-22.

La UAZ, lejos de rendirse, intentó reaccionar en el tercer cuarto, ajustando su defensa y encontrando espacios mediante sus jugadores franquicia, tal como Jorge Zepeda (#10). Pero por cada acometida visitante, surgía la respuesta inmediata de los aborígenes, perfilando el marcador 61-34.

En los minutos críticos del último periodo, con la ventaja de 26 puntos, la capacidad del guardia Jonathan Emmanuel Moreno Reséndez (#5), quien a través de su tiro three pointer, selló el partido, desatando la euforia en las gradas.

FINAL: Indios UACJ 76-50 Tuzos UAZ

Con estos resultados, los equipos de la UACJ mantienen un impresionante récord de 5-1 como locales, enviando un mensaje contundente al resto de la Conferencia Norte: el Gimnasio Universitario es una fortaleza.

PRÓXIMO COMPROMISO

La pasión del basquetbol estudiantil no se detiene. A partir de las 12:00 horas del próximo domingo 30 de noviembre, Indias e Indios de la UACJ cerrarán la mitad de la campaña 2025-2026, con una doble jornada como locales contra el octavo lugar de la Conferencia Norte: Tecnológico Nacional de México, campus Fresnillo (TecNM/Fresnillo). El reto no es mayúsculo, pero con la moral por las nubes y un juego colectivo que mejora cada jornada, el quinteto juarense los recibirá con la ambición de seguir escalando posiciones.

La fiesta del baloncesto en la UACJ tiene sabor a victoria, y este sábado, una vez más, el eco en las paredes del Gimnasio Universitario lo gritó con fuerza: ¡Aquí manda la UACJ!