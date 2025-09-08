Por segunda ocasión consecutiva, los Lobos Rojos de la Universidad Estatal de Arkansas, campus Querétaro, (0-2) sufrieron derrota en una serie extra, en esta ocasión en su campo ante los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) (2-0) por 28 puntos a 21, en duelo correspondiente a la semana 1 de la campaña 2025 dedicada a Manuel “Pibe” Vallari Rubio de la Conferencia Nacional de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

Después de que el tiempo oficial de juego concluyó con empate a 21 puntos por bando, correspondió a los Indios abrir la serie extra y en ella, el mariscal de campo sustituto, Leonardo Hernández (#8) anotó el touchdown del triunfo con personal de una yarda, más el extra de Misael Martínez (#80).

Antes, los dirigidos por el entrenador en jefe Sergio Olvera llegaron a tener ventajas de 7-0 y 14-6 en la primera mitad, cuando Antonio Toro (#5) conectó pase de 16 yardas a Eros Roberto Araujo (#2) y el segundo mariscal de campo, Iker Alejandro Muñoz (#9) conectó otro envío de anotación, éste de 81 yardas a Emiliano Alejandro Grimaldo (#20), más los puntos extras de Lennin Ruiz (#30).

Sin embargo, los pupilos del head coach Alfredo Martínez se acercaron 14-6, cuando el liniero defensivo Edwin Antonio Sánchez (#98) cubrió la zona de anotación enemiga un balón suelto de los Lobos Rojos.

Posteriormente, el mariscal de campo titular, Eugenio Fernández (#10) se conectó con sendos pases de 19 (14-14) y 14 yardas (14-21) con Misael Martínez para darle la voltereta a la pizarra, aunada una conversión de dos puntos de Ángel Eduardo Almodovar y extra de Martínez.

Fue entonces que vino la reacción de los Lobos Rojos, cuando el tercer mariscal de campo utilizado por el coach Olvera, Iván Alejandro Kobeh (#7) empató el juego a 21 puntos con larga escapada de 65 yardas más el extra de Ruiz.

“Sólido, unido y con mucho carácter, eso es lo que hemos estado trabajando mucho este año en la perspectiva de que nos faltaba el año pasado. Es un hándicap que todos llevamos cuando fuimos de visita en Querétaro: la humedad, el calor y la altura, entonces es muy valiosa la victoria, porque se peleó hasta el último segundo del tiempo extra”, reflexionó el entrenador del cuadro juarense.

El viernes 12 de septiembre, los Indios de la UACJ visitarán a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana. El kickoff iniciará en punto de las 19:00 horas (tiempo del Pacífico) y a las 20:00 (tiempo del centro).