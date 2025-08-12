Esta noche se registró un ataque armado en contra de quien se dijo, era un empresario, el cual quedo sin vida al igual que dos de sus escoltas en el fraccionamiento Jardines de Aragón.

El ataque armado se registró al exterior de una tienda de conveniencia ubicada en las avenidas Paseo de Aragón y Francisco Villarreal, de la citada colonia y donde los cuerpos quedaron sobre la carpeta asfáltica a un costado de una camioneta pick up negra.

Primeros informes indican que los hoy fallecidos viajaban en una camioneta Ram en color negro cuando fueron atacados por sujetos desconocidos.

Testigos señalaron que en el lugar se escucharon al menos trece detonaciones de arma de fuego.

Otras personas indicaron que al parecer se trataba de un levantón del supuesto empresario por lo que los guardaespaldas al enterarse, intentaron responder el ataque, pero fueron sorprendidos por los delincuentes.

Por el momento no se ha revelado ninguna identidad ni se conoce con exactitud el motivo del ataque.

La escena del triple homicidio fue resguardada por elementos de las distintas corporaciones policiacas incluyendo el Ejército y la Guardia Nacional mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.