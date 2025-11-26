Ciudad Juárez.— La renuncia de Sergio Nevárez Rodríguez como director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) fue confirmada este miércoles por la gobernadora María Eugenia Campos, quien informó que el funcionario “cumplió su ciclo” al frente de la descentralizada.

La mandataria estatal agradeció públicamente el trabajo realizado por Nevárez durante su gestión, la cual inició en octubre de 2021 y abarcó uno de los periodos con mayor inversión en infraestructura hídrica para Ciudad Juárez. “Nunca se había realizado una obra enterrada de tal magnitud en la ciudad”, destacó Campos Galván al evaluar el desempeño del ahora exdirector.

De acuerdo con la gobernadora, la salida de Nevárez responde a que el exfuncionario ha decidido enfocarse en otras prioridades políticas, por lo que se le permitió continuar su defensa y compromiso por Ciudad Juárez desde un ámbito distinto al de la JMAS. Aunque no se precisó cuál será su nueva encomienda, se anticipa que tendrá participación activa en el panorama político local.

Con la renuncia ya confirmada, la JMAS deberá designar en las próximas horas a un director interino, mientras el Consejo de Administración define al titular que asumirá formalmente la conducción del organismo en 2025. Hasta el momento, no se han revelado nombres de posibles sustitutos.

Durante su administración, Nevárez encabezó proyectos de modernización y expansión de la red hidráulica, así como obras de drenaje pluvial y mejora en la distribución de agua. No obstante, también enfrentó cuestionamientos ciudadanos por fallas en el servicio y episodios de desabasto en distintos sectores de la ciudad.