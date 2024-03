Video: Derrumbe de puente tras colisión con un barco: al menos 20 desaparecidos

Baltimore, Maryland – El puente Francis Scott Key, el más grande de la ciudad de Baltimore, Maryland, se ha derrumbado en el agua este martes 26 de marzo después de colisionar con un barco de carga, según ha informado Fox Baltimore. Trascendió que hay al menos 20 desaparecidos.

HOLY CRAP! The Francis Scott Key Bridge has collapsed after a ship collision in Baltimore. The 1,200 feet (366 m) span bridge was the third longest span of any continuous truss in the world.

pic.twitter.com/oMd0pOy8eu

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 26, 2024