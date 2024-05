Un desgarrador incidente de violencia estalló en el local Boliche Lucky Strike de Miami, cuando una mujer lanzó una bola de boliche a la cabeza de otra durante una pelea, un acto que fue capturado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando consternación entre los usuarios.

Según informes preliminares, la pelea se desencadenó luego de un altercado verbal entre dos mujeres, cuyas razones aún se desconocen y están siendo objeto de investigación.

Fight breaks out at Lucky Strike in Brickell, woman gets knocked out with bowling ball 🎳😳🤦‍♂️| #ONLYinDADE pic.twitter.com/2Nhs5u0olh

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) April 30, 2024