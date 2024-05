Una potente tormenta eléctrica azotó la ciudad semiautónoma de Hong Kong en el sur de China, dejando a su paso un impresionante espectáculo natural y provocando estragos en la región, según datos proporcionados por el observatorio meteorológico municipal.

Just a casual Tuesday night torrential downpour with thunder and lightning ⛈️ ⚡️ #HongKong #Weather pic.twitter.com/1o8Ag75qNe

— 𝗧𝗼𝗺 𝗪𝗼𝗼𝗱 (@tommentatornz) April 30, 2024