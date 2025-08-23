Inicio » Viktor Anisimov confeccionó el traje de la paz
KIEV.— El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sorprendió este 15 de agosto con un nuevo atuendo durante su visita a la Casa Blanca, donde se reunió con Donald Trump. Por primera vez desde el inicio de la guerra, dejó parcialmente de lado su estilo militar para portar un traje negro con un sutil detalle civil, diseñado por el ucraniano Viktor Anisimov.

“Estas son nuestras esperanzas de paz”, explicó Anisimov a la agencia Reuters, señalando que el cambio tenía un carácter simbólico. El diseñador, originario de Chernígov, aseguró que buscaba transmitir un aire de dignidad y normalidad en medio del conflicto.

El gesto tuvo un efecto inmediato. Al llegar a Washington, Trump felicitó a Zelenski por el nuevo atuendo, a diferencia de la reunión en febrero, cuando el entonces líder estadounidense lo reprendió públicamente por su apariencia militar en el Despacho Oval.

El encuentro dejó momentos distendidos: un periodista estadounidense, Brian Glenn, recordó su crítica anterior a Zelenski, a lo que el mandatario respondió con humor: “Lo recuerdo. Llevas el mismo traje. Yo cambié”, provocando risas entre los presentes.

Zelenski ha mantenido una imagen de resistencia vistiendo ropa de corte militar desde la invasión rusa de 2022, con camisas sin cuello y botas de campaña. Sin embargo, esta vez buscó proyectar una faceta distinta, más cercana a la diplomacia que a la guerra.

“Nos alaban, nos regañan. Si ganamos, y ganaremos, no importa de quién era el traje”, remarcó Zelenski, destacando que lo esencial es la lucha por la soberanía de Ucrania más allá de los símbolos.

