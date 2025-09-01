La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de la imputada Ylenia M. C., alias “La Pelona”, como cómplice auxiliador en el homicidio de un hombre, cometido el 09 de julio de 2025, en el cruce de las calles Mariano Jiménez y Aguascalientes de la colonia Zaragoza, en Ciudad Juárez.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, acreditó con datos de prueba la posible participación de la imputada en el homicidio de Juan Antonio G. G., quien falleció por heridas causadas por disparos de arma de fuego.

Hechos por los que la imputada Ylenia M. C., fue detenida el pasado viernes 29 de agosto, con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en el cruce de las calles Nayarit y Valle de Juárez, de la colonia Salvárcar.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 3921/2025, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y resolvió la situación jurídica de la imputada, asimismo, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.