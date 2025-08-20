Inicio » Vinculan a dos a proceso penal por el secuestro de dos paramédicos
Chihuahua

Vinculan a dos a proceso penal por el secuestro de dos paramédicos

La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo autos de vinculación a proceso en contra de tres imputados por los delitos de secuestro exprés, robo de vehículo y contra la seguridad de la comunidad.

En la continuación de la audiencia inicial, se resolvió la situación jurídica de los imputados de nombres, Marco Antonio S. Y., y de Carlos Iván R. F., por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo.

Los datos de prueba expuestos por agentes del Ministerio Público, establecen que el 08 de agosto del presente año, ambos imputados secuestraron a dos paramédicos en la ciudad de Chihuahua y los trasladaron a la ciudad de Parral, en donde les robaron la ambulancia.

En la misma audiencia, el Juez de Control que conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado Javier D. C., por el delito contra la seguridad de la comunidad y/o “halconeo”.

Para lo cual, las investigaciones ministeriales establecieron que ese día el imputado Javier D.C., a bordo de una motocicleta y en posesión de tres teléfonos celulares, se comunicaba con diversas personas para informar sobre las actividades que realizaban las autoridades.

El órgano jurisdiccional, resolvió que los tres imputados en mención, enfrentarán su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

