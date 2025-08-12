Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de la imputada Erika Judith C. L. por el delito de extorsión agravada, cometido a su expareja sentimental.

Con base en datos de prueba, la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, acreditó la posible participación de la imputada en los hechos registrados del 03 de mayo del 2019 hasta el 04 de agosto del presente año.

De acuerdo a la investigación ministerial, la imputada, a través de la aplicación de mensajería de Facebook, envió textos intimidatorios a su expareja para que depositara dinero semanalmente a una cuenta bancaria a cambio de no dañar su integridad física.

Los mensajes indicaban que supuestamente la víctima tenía relación con un grupo delictivo que opera en Ciudad Juárez y, que un amigo de ella lo estaba investigando por “chapulín”.

Por lo anterior, la víctima, en dicha temporalidad, realizó varios depósitos de diversas cantidades a una cuenta de bancaria a nombre de Erika Judith C. L., quien el pasado lunes 04 de agosto, citó a la víctima para que le entregara dinero en efectivo en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce del bulevar Independencia y Talamás Camandari, en donde fue detenida en flagrancia

El Juez de Control conocedor de la causa penal 4046/2025, ratificó la prisión preventiva justificada a la imputada y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.