El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una nueva vinculación a proceso en contra de Nancy Ivette A. A. y Roberto Isaac A. A., por delitos relacionados con la correcta inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como por fraude, a través de la funeraria Del Carmen.

Esta representación social presentó los suficientes datos de prueba de la probable participación de ambos en los hechos registrados a partir del 25 de mayo de 2025, en los cuales, presuntamente ocultaron el cadáver de una persona del sexo masculino y del cual, hasta a la fecha se desconoce su paradero.

Con dicho acto, presuntamente obtuvieron un lucro económico indebido por la cantidad de 14 mil pesos, tras simular que el cadáver fue cremado.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ratificó la prisión preventiva, resolvió la situación jurídica y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.