Fueron vinculados a proceso los 11 policías municipales de Atoyac por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y contra la salud, todos fueron detenidos durante el 27 de octubre tras enfrentamiento que dejó cuatro personas muertas y 32 detenidas en el municipio de las altas montañas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz obtuvo la vinculación a proceso contra las 11 personas que eran policías municipales al momento de la detención, como presuntos responsables del delito de incumplimiento de un deber legal, ejercicio indebido del servicio público, mientras que dos de los vinculados por los mismos delitos también los vincularon por delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Potrero Nuevo, perteneciente al municipio de Atoyac, derivado de un enfrentamiento con hombres armados, cuando elementos de la Policía Ministerial solicitaron el apoyo de los policías preventivos que se encontraban en el lugar; sin embargo, estos se negaron a brindar el auxilio.

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 390/2025.

Los 21 detenidos restantes entre ellos empleados municipales de otras áreas, fueron liberados.

Los vinculados son Francisco ‘N’, José Irineo ‘N’, Gabina ‘N’, Artemio ‘N’, Selma ‘N’, Cristóbal ‘N’, Alejandro ‘N’, José Roberto ‘N’, Axel Baltazar ‘N’, Juan Carlos ‘N’ y Alejandro ‘N’, estos dos últimos también enfrentan cargos por delitos contra la salud.

Desde la semana pasada en que ocurrió el enfrentamiento y detención de policía la Defensa asumió el control de la seguridad en el municipio.

Durante la tarde y noche de ayer martes en Potrero Nuevo, Atoyac se desplegó un fuerte operativo en el que fueron detenidas cinco personas más, tres hombres y dos mujeres.

Los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía arribaron por elementos de la Policía Ministerial, Policía Estatal, Secretaría de Marina Armada de México, Sedena y Guardia Nacional, división Seguridad Regional, quienes resguardaron las instalaciones.

Hasta el momento no informan en qué circunstancias y porque detuvieron a estas cinco personas.

