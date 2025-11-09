La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Víctor Manuel V. A., Mateo D. M., Hugo C. S., Francisco Javier G. M., y David A. V., por los delitos de homicidio calificado con penalidad agravada de cuatro masculinos, y por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa con penalidad agravada cometido a otro hombre.

El agente del Ministerio Publico, expuso suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad de los imputados en los hechos delictivos cometidos al interior de la tortillería denominada “Tres Hermanos”, ubicada en las calles Juan Cobos y Guadalupe Casillas de la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, dos de los imputados se constituyeron en el lugar y dispararon con armas de fuego en contra de siete personas, de los cuales cuatro fallecieron, uno resultó con lesiones y dos lograron resguardarse del ataque.

Las investigaciones establecen la posible participación de los cinco imputados en la comisión de los citados hechos delictivos, previo concierto y mediante reparto de funciones para realizar actos tendientes para privar de la vida a las víctimas.

Policías de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de los imputados en el interior del Cereso Estatal No, 3, en donde habían sido recluidos por diverso delito.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los cinco imputados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.