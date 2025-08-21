La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia en la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Román Gerardo L. F., alías “El Cholo” y Gabriel G. H., alias “El Douglas”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, a los imputados se les atribuye un feminicidio que se cometió entre las 17:00 horas del miércoles 06 de agosto y las 04:00 horas del jueves 07 de agosto del presente año, en el interior de un domicilio que se ubica en la colonia El Granjero de Ciudad Juárez.

La acusación establece que los implicados, privaron de la vida a la mujer mediante golpes, heridas punzo penetrantes y cortantes en la región cervical y mentón, además de estrangularla con un lazo.

Román Gerardo L. F., alías “El Cholo” y Gabriel G. H., alías “El Douglas”, fueron detenidos con órdenes de aprehensión la noche del pasado jueves 14 de agosto.

El Órgano Jurisdiccional encontró suficientes elementos de prueba para dictarles auto de vinculación a proceso, dejándolo en prisión preventiva como medida cautelar, fijándoles tres meses para las investigaciones complementarias.