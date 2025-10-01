El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Alberto C. C., alias “El Chupít” y/o “El 40”, por el delito de homicidio calificado, cometido a tres masculinos.

Con datos de prueba fehacientes se acreditó ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, la probable responsabilidad del imputado en la muerte de Gael H. T., Víctor Javier C. A. y Eliseo M. A.

La imputación en contra de Jesús Alberto C. C., establece que entre el 14 y 15 de enero del año 2024, privó de la vida a las tres víctimas, en el interior de un domicilio que se encuentra las calles Hoja de Almendro y Hoja de Olivo, de la colonia Arecas, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado junto con otras personas, llegó al inmueble y golpearon a las víctimas hasta privarlas de la vida por asfixia por estrangulamiento, traumatismo craneoencefálico y shock hipovolémico por heridas causadas con arma blanca.

Los cadáveres de las víctimas fueron inhumados de manera clandestina en el patio de la vivienda.

Hechos delictivos por los que el pasado jueves 25 de septiembre, fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el cruce de la avenida de Las Torres y Mitla, de la colonia Torres del Sur, en Ciudad Juárez.

El Órgano jurisdiccional resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.